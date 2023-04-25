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Судейство

Сегодня, 18:55

Канчельскис считает, что система ВАР сделала российских судей хуже: «Они бегают к телевизору, будто у них дома его нет!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос «СЭ» о целесообразности приглашения в российское судейство иностранных специалистов.

«Что мы все время кого-то тащим? Надо развивать своих судей. У нас же были нормальные специалисты. Куда же они все исчезли? Молодежь просто не умеет судить, — сказал Канчельскис «СЭ». — Они хотят, но не умеют! Мы можем критиковать и будем критиковать. Это правильно, потому что судейство не ахти. Молодежь просто не научили правильно судить. Как вы хотите, чтобы судья в 32-33 года, не поигравший футбол, судил. Естественно он не будет судить правильно, потому что он не чувствует игру».

Также Канчельскис рассказал о влиянии ВАР на отечественных арбитров.

«ВАР сделал наших судей еще хуже, потому что они боятся брать на себя ответственность и принимать решения. Дайте поиграть в футбол! Не надо бегать к этому телевизору! Они бегают к телевизору, будто у них дома его нет! Хотят посмотреть телевизор», — добавил он.

Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
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