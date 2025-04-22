Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

22 апреля, 20:08

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани может сыграть в матче легенд «Зенита»

Нани.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани может принять участие в матче легенд «Зенита», сообщает Legalbet.

По данным источника, 38-летний футболист получил позитивные отзывы о российском клубе и Санкт-Петербурге от своих земляков: экс-полузащитника сине-бело-голубых Мигеля Данни и бывшего главного тренера команды Андре Виллаша-Боаша. Издание утверждает, что Нани хочет поучаствовать в матче.

В игре легенд «Зенита» примут участие Данни, Доменико Кришито и Хави Гарсия, также на встречу приедет Андре Виллаш-Боаш.

Матч легенд «Зенита» пройдет 25 мая в Санкт-Петербурге.

В 2008 году Нани играл за «Манчестер Юнайтед» против «Зенита» в матче за Суперкубок УЕФА. Тогда португалец провел на поле 90 минут, а команда из Санкт-Петербурга победила со счетом 2:1.

Источник: Legalbet
4
Луиш Нани (Нани)
Футбол
ФК Зенит
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
В МЧС сообщили об эвакуации семи населенных пунктов во Владимирской области
Овечкин оформил дубль и впервые забил в овертайме матча плей-офф
Черчесов раскритиковал «Спартак», статистика россиян в команде — катастрофа
Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с терактом под Пахалгамом
Названы главные события сезона НХЛ для игроков из России
Глава Пентагона Пит Хегсет погряз в скандалах. Что пишут СМИ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя