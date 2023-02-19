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Канчельскис: «За Фалькао могли бы потянуться другие легионеры. РПЛ сейчас не хватает звездных игроков»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Радамель Фалькао.
Фото AFP
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе ЦСКА к нападающему «Райо Вальекано» Радамелю Фалькао.

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«Думаю, что было бы неплохо, если бы ЦСКА удалось подписать Фалькао. Это было большим плюсом для нашего футбола. За Фалькао могли бы потянуться другие легионеры! РПЛ сейчас не хватает звездных игроков. Уровень стал намного ниже. Надо привлекать легионеров такого уровня как Фалькао», — сказал Канчельскис «СЭ».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил, что клуб был заинтересован в переходе 37-летнего колумбийского форварда.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Андрей Канчельскис
Радамель Фалькао
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
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