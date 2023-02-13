Хасан Кабзе: «Я бы хотел, чтобы Семак тренировал в АПЛ, он бы справился»

Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением о главном тренере «Зенита» Сергее Семаке.

«Семак — мой бывший напарник по «Рубину» и просто хороший товарищ, иногда общаемся с ним в социальных сетях, он приятный человек, семьянин. Всегда поддерживаю его во всем.

Он четыре раза подряд привел «Зенит» к чемпионству и может легко перейти к работе в Европе. Смог бы он в Италии? Не обязательно итальянский чемпионат, он может работать в любой лиге Европы. Я бы хотел, чтобы он тренировал в АПЛ, он бы справился. Однако мы не знаем, какие мысли в голове у Сергея», — приводит «РБ Спорт» слова Кабзе.

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб четыре раза подряд выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.

По итогам 17 туров «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ.