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Сегодня, 13:56

Хасан Кабзе: «Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Рубина» Хасан Кабзе поделился мнением об уровне РПЛ.

«Честно, сложно сказать, какое место занимает РПЛ в мировом рейтинге. Думаю, список такой: Англия, Нидерланды, Испания, Италия, Франция, Турция и Россия. Седьмое место в мире, как мне кажется, заслуженно. Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ — в России упор на физический футбол, а у нас — на тактику, мы нацелены на атакующую игру. Наша лига стала сильнее, у нас много высококачественных игроков», — приводит «РБ Спорт» слова Кабзе.

Ранее стало известно о том, что Россия сохранила 23-е место в рейтинге УЕФА. По итогам сезона-2022/2023 россиянам будут начислены 4,333 очка в мужском рейтинге.

С весны 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hasan-kabze-chempionat-turtsii-sil-nee-rpl-rossijskaya-liga-shestaya-v-mire/
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