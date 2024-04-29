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Сегодня, 22:53

Экс-игрок «Сатурна» Халилович: «Расширение РПЛ — отличная идея»

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Бывший игрок «Сатурна» Денис Халилович прокомментировал возможное расширение РПЛ по окончании сезона-2023/24.

«Речь всего лишь про два лишних клуба, я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, расширение — отличная идея. Это даст возможность большему количеству игроков прочувствовать уровень РПЛ, вырасти в классе. На самом высоком уровне смогут играть дополнительно около 50 футболистов, они станут сильнее. Плюс в турнире появится еще какое-то количество качественных легионеров. Считаю, что это правильный шаг», — цитирует Халиловича «РБ Спорт».

Российская премьер-лига была образована в 2002 году. С тех пор в состав участников турнира всегда входили 16 команд.

На данный момент в зоне прямого вылета из РПЛ сезона-2023/24 находятся «Урал» (25 очков) и «Сочи» (20), располагающиеся на 15-м и 16-м местах, а в зоне стыковых матчей — «Балтика» (26) и «Оренбург» (26), идущие 13-ми и 14-ми. До конца чемпионата командам осталось провести 4 тура.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
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