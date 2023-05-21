Мостовой — о дерби: «Спартак не может — судья поможет»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от матча 28-го тура РПЛ, где красно-белые обыграли ЦСКА (2:1).

«Заслуженная ли сегодня была победа? Могу честно и открыто сказать, что нет. Прогнозировали, что будет ничья. И все к этому шло. Счет 1:1 должен был остаться. Но, «Спартак» не может — судья поможет. Боковой судья должен был отреагировать в момент борьбы Роши и Соболева. Почему не отреагировал — никто понять не может. Я так и не понял за что дали красную карточку Роше. Его удаление — грубейшая ошибка. Огромный плюс Карасеву, что разобрался в первом пенальти, который нельзя было давать. Я думал, что второй пенальти назначен верно. Но после повтора убедился, что там ничего не было», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка в 28 играх. ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы с 54 очками.