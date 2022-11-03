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Сегодня, 23:15

Мостовой: «Вряд ли Сычевого можно назвать лучшим игроком первого круга РПЛ»

Мостовой поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Сычевом
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Вряд ли его можно назвать лучшим игроком первого круга чемпионата, потому что есть такие фамилии, как Промес, Малком, Вендел и другие. А вот, то, что он стал лучшим футболистом в октябре, да, все правильно. По-моему, у него там статистика хорошая. Когда парень входит в тройку лучших бомбардиров чемпионата, он должен стать игроком какого-то месяца. Это нормально», — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Сычевой разделяет с Малкомом второе место в бомбардирской гонке РПЛ, забив 11 мячей. Лидером является форвард «Спартака» Квинси Промес (12 голов).

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-schitaet-zakonomernyim-to-chto-syichevoy-stal-luchshim-igrokom-oktyabrya-v-rpl
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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