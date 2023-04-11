Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» назначение Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«Как цирковая программа в «Химках» началась, так и продолжается до конца чемпионата. Талалаев идет на рекорд. За один сезон три команды поменял. Если бы мне не сказали, что на пять лет, то я подумал бы, что можно и рекорд установить, в четвертую команду пойти. В «Химках» же быстро убирают, за три-четыре игры. Такое может быть только в нашем чемпионате. Мы начинаем про футбол забывать с такими приходами и уходами. Я говорю про все, что происходит в «Химках», — сказал Мостовой «СЭ».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020-го. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023-го.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.