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Сегодня, 19:01

Канчельскис: «Российский футбол отстает от Европы на 50 лет»

Мария Гусева

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о российском футболе.

«Не знаю, как можно назвать нашу лигу. Лига приколов? Наверное. У нас жулики работают — поэтому все так печально, это факт уже! Такое состояние нашего футбола. Видимо, всех все устраивает. Российский футбол отстает от Европы на 50 лет. Не догоним мы их! Мы сами над собой смеемся уже. Почему-то в наш футбол лезут все: шахматисты, боксеры, борцы и другие «деятели» — почему вы лезете сюда, вы кто? Вы сами себя обманываете! Пусть теперь смеются друг над другом!» — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год. Вместе с манкунианцами игрок стал двукратным чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-rossijskij-futbol-otstaet-ot-evropy-na-50-let/
Андрей Канчельскис
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