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РПЛ

Сегодня, 11:06

Канчельскис рассказал, с каким настроем Карпин подходит к матчам против «Спартака»

Руслан Минаев
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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об игре «Ростова» под руководством Валерия Карпина в матчах против «Спартака».

«Почему у Карпина только два поражения из десяти матчей против «Спартака»? Фактор простой — настрой и желание футболистов не только «Ростова», но и других команд РПЛ доказывать в каждом матче против красно-белых.

Ребят, ну против такой команды, как «Спартак», все будут настраиваться. А сами болельщики и футболисты красно-белых плачут и ноют, что против них так бьются все команды РПЛ. А чего они хотели, чтобы против них просто так выходили на поле и отдавали игры?» — цитирует Канчельскиса Sport24.

После 25 туров РПЛ «Спартак» идет на 3-м месте с 49 очками, уступая «Ростову» (50) и «Зениту» (61). У ЦСКА (4-е место) — 48 очков.

Источник: Sport24
Андрей Канчельскис
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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