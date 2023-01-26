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Сегодня, 19:20

Бывший футболист сборной России Ари высказался против возвращения пива на стадионы

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Бывший нападающий ряда клубов РПЛ Ари раскритиковал продажу алкогольных напитков на стадионах в России.

«Я слышал, что в Бразилии тоже хотят продавать алкоголь на стадионах, но только пиво, — приводит «РБ Спорт» слова Ари. — Есть люди, которые выпивают и становятся сумасшедшими — кричат гадости игрокам и дерутся на трибуне с болельщиками, особенно, когда их любимая команда проигрывает. Но также есть и адекватные люди, но таких мало. Я думаю, что 70 процентов людей, выпивающих алкоголь на стадионах, ведут себя неадекватно, а 30 процентов — нормально».

В 2018 году бразилец получил гражданство РФ, на его счету 2 матча за сборную России.

«Если бы я был президентом футбола в России, я бы никогда не принял закон о продаже пива на стадионах в вашей стране, это плохой напиток для меня. Я — крестьянин, я против этого закона и продажи алкоголя на стадионах. Пиво — плохой напиток. Всегда говорю игрокам своей команды, что думайте головой, когда хотите выпить алкогольную продукцию. Я не буду пускать пьяных людей на стадионы», — заявил Ари.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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