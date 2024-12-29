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Бывший футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО

Даниил Аршавский
Алексей Бугаев.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Бывший защитник сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне СВО, сообщил юрист Антон Смирнов.

В сентябре 43-летнего воспитанника московской ФШМ «Торпедо» приговорили к 9,5 года колонии строгого режима по делу о наркотиках.

Алексей Бугаев (справа) и&nbsp;Симау Саброза. Экс-игрок сборной России Алексей Бугаев приговорен к 9,5 года колонии. Он распространял наркотики

Бугаев был известен по выступлениям за «Торпедо», «Локомотив», «Томь», «Химки» и «Краснодар». В составе «Локомотива» Бугаев завоевал Суперкубок России-2005, а также стал бронзовым призером чемпионата страны-2005. На его счету 7 матчей за сборную России, в том числе на чемпионате Европы-2004.

Алексей Бугаев
Футбол
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