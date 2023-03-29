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Быстров: «Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя»

Быстров прокомментировал игру Захаряна в этом сезоне
Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в эфире «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в этом сезоне.

— Да, я прихлопываю Арсена, причем делаю это с начала сезона. Ему вообще все равно. Ему наверняка не нравится это. Мне тоже не нравилось, когда про меня так говорили. Но позднее понимал: все по делу. Когда Федотов в «Спартаке» менял меня на 25-й минуте, я мог кричать матом, ударить в дверь ногой. Но потом я сидел в раздевалке тихо и ничего не говорил тренеру при всех. Потому что осознавал: сам обосрался, а не Федотов взял и просто так меня заменил.

Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать. И он сам заметит, что вернулся в ту великолепную форму, когда его хвалили и признавали лучшим молодым игроком. Но этого нет! Какой «Челси», ребята? В «Челси» тебя сожрут вместе с костями. Сядешь на лавку не то что в кожаных штанах — в деревянных, — сказал Быстров «СЭ».

В текущем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Сергей Пиняев. «Почему Пиняев в 18 лет исполняет роль лидера сборной? Где все наши хваленые футболисты?» Мнение Быстрова
Арсен Захарян
Владимир Быстров
ФК Динамо (Москва)
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