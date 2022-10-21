Александр Мостовой считает, что «Спартак» должен справиться с «Химками» и без Промеса

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Химками» в 14-м туре РПЛ.

Квинси Промес в дерби с ЦСКА (2:2) получил четвертую желтую карточку в текущем сезоне, из-за чего не сможет принять участия в матче против «Химок».

«По идее, конечно, «Спартак» должен справиться с «Химками» и без Промеса. «Спартак» располагает футболистами, которые могут если не заменить Квинси, то сыграть нормально. Но нужно не забывать, что «Химки» не могут же все время проигрывать. У них уже большая серия без побед. Они по-любому окажут сопротивление. Дисквалификация Абаскаля никак не отразится на игре «Спартака». Какая разница, кто там стоит?» — приводит слова Мостового Betonmobile.ru.

Также бывший игрок красно-белых ответил на вопрос, есть ли у команды шансы отыграть отставание в 7 очков от «Зенита».

«На данный момент есть, конечно. «Зенит» ведь тоже очки теряет. В этом сезоне «Спартак», ЦСКА и, возможно, кто-то еще будут преследовать «Зенит». А вот смогут ли они до конца выдержать — во многом будет зависеть от самого «Зенита», — сказал Мостовой.

Игра 14-го тура «Химки» — «Спартак» состоится в воскресенье, 23 октября.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Химки» идут 15-ми (9 очков).