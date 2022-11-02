Мостовой: «Зениту» трудно будет пройти сезон без поражений. От «Ростова» никто не ожидал такого результата»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ.

«Не удивил «Зенит». Они делают то, что должны делать. Сможет ли команда не проиграть за тридцать туров? Это будет очень трудно сделать. Спад должен быть, но не забывает, что еврокубков нет. Есть Кубок России, но там не такие скорости. Обойма большая и мастеровитые игроки, может выйти кто угодно и сделать игру.

У «Ростова» есть хорошая обойма, тренер опытный, который долго работает там, но никто не ожидал, что они будут идти вровень со «Спартаком» и ЦСКА. «Динамо» к концу первого круга поправило результат, думаю, что дальше будет лучше у Йокановича. «Спартак» и ЦСКА по уровню состава должны были бороться за второе-третье места, это они и делают», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».