Мостовой: «Зениту» трудно будет пройти сезон без поражений. От «Ростова» никто не ожидал такого результата»

Сегодня, 13:30
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги первого круга РПЛ.
«Не удивил «Зенит». Они делают то, что должны делать. Сможет ли команда не проиграть за тридцать туров? Это будет очень трудно сделать. Спад должен быть, но не забывает, что еврокубков нет. Есть Кубок России, но там не такие скорости. Обойма большая и мастеровитые игроки, может выйти кто угодно и сделать игру.
У «Ростова» есть хорошая обойма, тренер опытный, который долго работает там, но никто не ожидал, что они будут идти вровень со «Спартаком» и ЦСКА. «Динамо» к концу первого круга поправило результат, думаю, что дальше будет лучше у Йокановича. «Спартак» и ЦСКА по уровню состава должны были бороться за второе-третье места, это они и делают», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования