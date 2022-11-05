Ребко: «Газон на стадионе «Сочи» был не самого лучшего качества»

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Бывший футболист «Спартака» Алексей Ребко прокомментировал результат матча красно-белых с «Сочи» (1:1) в 16-м туре РПЛ.
«Спартак» хорошо начал матч, но потом, как говорится, отпустил вожжи и поплатился за это. Хочу отметить и домашнее поле «Сочи». Мне кажется, что газон был не лучшего качества для игры в футбол.
Нужно ли было показывать Соболеву вторую желтую карточку? Думаю, что да. Считаю, что это нарушение тянуло на предупреждение", — сказал Ребко «РБ Спорт».
«Спартак» остается на второй строчке в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
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