Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:27

Ещенко об удалении Соболева: «Это эмоции, но ты должен понимать за кого играешь и кого представляешь»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал удаление форварда красно-белых Александра Соболева в матче с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

«Все, кто играет и знает футбол, понимают — это эмоции. Ты особо не можешь себя контролировать. Подсознательно должен понимать, за кого играешь и кого представляешь… Надо все совмещать, но это эмоции.

Посмотрите, как это делают футболисты в Испании, Италии или Англии. Понятно, что это их не красит, но это эмоции, которые ты не можешь сдержать. Соболев уже извинился и осознал, что был не прав. Тренер правильно сказал, что накажет [его] за такое поведение», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

На 69-й минуте Соболев после единоборства показал неприличный жест бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше. После разговора с ассистентом арбитра Дмитрием Чельцовым главный судья Сергей Карасев показал красные карточки Соболеву и Роше. Защитник красно-синих возмутился поведением соперника и повторил его жест в сторону Чельцова и похлопал самому главному судье.

Источник: Чемпионат
Александр Соболев
Андрей Ещенко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Абаскаль: «Жест Соболева не соответствует нашим ценностям, он будет наказан»
Медведева об уходе из МГУ: «На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал редактора Nexta Романа Протасевича
Самолет рейса Сургут – Москва подал сигнал тревоги
В Испании заявили об отказе президента Бразилии поприветствовать Зеленского
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Спортивный юрист объяснил, может ли КДК отменить удаление защитника ЦСКА Роши в матче со «Спартаком»
Бальде заявил, что хочет продолжить играть за «Спартак»: «Я русский парень!»
Бородюк: «Соболеву нужно понять, что нападающего красят голы, а не демонстрация жестов»
Бальде назвал главную проблему судейства в России
Бальде — об удалении Соболева: «На мой взгляд, он совершил ошибку»
Бальде назвал переломный момент в дерби «Спартак» — ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малафеев о решении получить тренерскую лицензию: «Нужно повышать знания там, где разбираешься»

Бальде назвал переломный момент в дерби «Спартак» — ЦСКА