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Сегодня, 20:09

Бояринцев: «Спартаку» нужно закрыть Нобоа и Мелкадзе, чтобы справиться с атаками «Сочи»

Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» с «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о предстоящем матче красно-белых с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

«Не самый простой выезд для «Спартака». «Сочи» традиционно хорошо играет дома, но красно-белые находятся в неплохих кондициях. Наверное, «Спартаку» стоит обратить особое внимание на Нобоа и Мелкадзе, закрыть их и не дать свободу действий в атаке. У «Сочи» сейчас сложный период — спад, но это бывает после резкого успеха в прошлом сезоне, когда они заняли призовое место. Несмотря на это, «Сочи» все же грозный соперник для «Спартака»», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

«Сочи» на своем поле сыграет со «Спартаком» в субботу, 5 ноября. Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

На данный момент московская команда с 32 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» расположился на девятой строчке (21 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/
Денис Бояринцев
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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