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Сегодня, 17:32

Титов: «Спартак» 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Егор Титов рассказал о своей популярности после завершения карьеры футболиста.

«Узнают ли меня, как раньше? Да, безусловно. В самолетах, на улице, в метро и других местах тоже. «Спартак» 90-х был самой популярной командой в Восточной Европе. Мы во главе с Олегом Ивановичем наследили по всей Европе. За нас болели и переживали. Люди сейчас подходят со словами благодарности», — цитирует Титова «РБ Спорт».

Титов является воспитанником «Спартака» и находился в системе клуба в качестве игрока около 25 лет. Вместе с красно-белыми он шесть раз становился чемпионом России. Тренером московского клуба Титов работал в сезоне-2015/16.

Источник: Metaratings.ru.
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Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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