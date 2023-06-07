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Бывший футболист «Спартака» Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии 8 июня

Иван Торопцев
Корреспондент
Юрий Гаврилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи заявил, что экс-полузащитник красно-белых Юрий Гаврилов перенесет операцию на сонной артерии в четверг, 8 июня.

Также Хаджи рассказал о состоянии 70-летнего ветерана клуба.

«Все нормально, он уже сам ходит, я говорил с ним по телефону. Завтра будет операция на сонной артерии. После этого будут разные мероприятия, но все от него зависит, потому что инсульт лечится при условии того, что сам больной старается вылечиться. Все зависит от него, прогнозы положительные», — приводит РИА «Новости» слова Хаджи.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт.

Помимо «Спартака», Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие россйиские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230607/gavrilov-1876644860.html
Юрий Гаврилов (футбол)
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