Бояринцев: «Судьба чемпионской гонки в РПЛ может решиться уже осенью»

Бывший футболист «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.

«На данном этапе «Зенит» является единоличным лидером, другие команды теряют очки — это можно сказать про «Ростов» и ЦСКА, «Спартак» выглядит более стабильнее.

Эта чемпионская гонка превращается в «гонку преследования», если говорить языком биатлона. Кто сейчас поменьше очков растеряет перед уходом на зимнюю паузу, тот и сможет составить конкуренцию «Зениту». Чтобы весна была интригующей, хочется пожелать «Спартаку» потерять как можно меньше очков, чтобы после перерыва было интересно наблюдать за нашим чемпионатом. Наверняка «Зенит» будет оступаться. Основная задача тех, кто состоит в этой «гонке преследования» — «Спартака», ЦСКА, «Ростова» — набрать как можно больше очков к зимней паузе. Тогда еще, наверное, будет какой-то интерес.

Но может все уже решится и в осенней части турнира, если «Зенит» увеличит свое преимущество, но хочется пожелать командам мотивацию не терять и бороться с питерцами. Если подытожить, то думаю, что именно у «Спартака» больше остальных шансов на то, чтобы сейчас навязать борьбу «Зениту», — сказал Бояринцев «РБ Спорт».