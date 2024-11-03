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Сегодня, 12:35

Кечинов о дерби: «Вчера было очень мало того, за что любят футбол. Мы смотрели на грязную борьбу»

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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА (2:0).

«Футбола вчера было на порядок меньше, чем борьбы. Было мало качественной игры, красивых комбинаций и взаимодействий. Вчера было очень мало того, за что любят футбол. Мы смотрели на грязную борьбу и фолы, на агрессивное поведение — отсюда и три удаления, и несколько желтых карточек. Как я и предполагал до матча, результат принес индивидуальный класс отдельных футболистов, в частности — Бонгонды с его голом. В матче практически не было опасных моментов, а у ЦСКА их вообще не было», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

(Денис Сафронов)

Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)

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