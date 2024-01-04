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Кечинов поздравил Романцева с юбилеем: «Он помог мне стать футболистом»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поздравил бывшего тренера красно-белых Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января ему исполнилось 70 лет.

«Это тот человек, который очень много сделал. В частности, для меня. Он помог мне стать футболистом. Помог понимать футбол по-другому. Я ему благодарен, желаю крепкого здоровья, всего самого наилучшего. Было с ним много разных историй. Вспомню одну, связанную с Лигой чемпионов. Мы проигрывали «Русенборгу» в далеком 1995-м году. Было 0:2 после первого тайма. Я никогда не видел Олега Ивановича таким. Он вошел в раздевалку, и, не сказав ни слова, посмотрел на всех и просто ушел. Такого никогда не было! Все прекрасно поняли, что нужно делать. Сами начали друг друга подбадривать, мотивировать. И в итоге получилась такая красивая победа со счетом 4:2», — сказал Кечинов «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Валерий Кечинов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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