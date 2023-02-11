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Сегодня, 19:48

Деменко: «За Дзюбой и Глушаковым будет интереснее понаблюдать, чем за новыми легионерами РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал итоги трансферного окна в РПЛ.

«До 22 февраля еще есть время, команды усиливаются, поэтому полноценные выводы делать рано, но соглашусь с мнением, что это зимнее трансферное окно российские клубы проводят довольно слабо. Хочу отметить переходы наших футболистов — Глушакова и Дзюбы. Именно за ними мне будет интереснее понаблюдать, чем за новыми легионерами РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 22 февраля. 8 февраля нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона. 10 февраля «Нижний Новгород» объявил о подписании полузащитника Дениса Глушакова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-demenko-za-dzyuboj-i-glushakovy-m-budet-interesnee-ponablyudat-chem-za-novy-mi-legionerami-rpl/
Артем Дзюба
Денис Глушаков
Максим Деменко
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