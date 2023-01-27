Бывший футболист «Спартака» Мелешин считает, что его сын мог сыграть лучше против «Ботева»

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Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин оценил игру сына Павла в товарищеском матче против болгарского «Ботева» (1:0). 18-летний форвард стал автором единственного гола.
«Это была обычная игра на сборах — видно, что ребята трудятся, нагрузки есть, — приводит ТАСС слова Алексея Мелешина. — Поэтому нужно оценивать движение, старание, взаимодействия — ничего выдающегося, все стараются. Основная цель — повышение работоспособности, команда работает над закладкой работоспособности, двигательной активности. Какую-то оценку давать не вижу смысла, потому что контрольный матч — это тренировка с повышенной ответственностью».
«Сын забил — молодец! Но есть много аспектов, в которых нужно становиться лучше, есть много ситуаций, в которых можно было сыграть получше. Это был обычный матч», — добавил Мелешин-старший.
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Основные источники исследования