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Сегодня, 18:14

Гладилин: «Сочи» и «Спартак» — примерно равные команды, легкой игры для красно-белых не будет»

Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Сочи»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Сочи» в 16-м туре РПЛ.

«Легкой победы завтра не будет, обе команды примерно равны, просто «Спартак» поймал хорошую игру и у клуба удачно складываются все поединки, футболисты очень мотивированы, а у «Сочи» есть небольшой провал, почему это происходит, это уже внутреннее дело команды. У «Сочи» хороший подбор игроков, где-то недорабатывают в результате. Ожидаю, что будет равная игра, сложно прогнозировать результат. Ждать ли обилия голов? Покажет исполнительское мастерство футболистов обоих клубов», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет в субботу,5 ноября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка, «Сочи» — девятый (21 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/
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