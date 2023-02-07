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Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывает Дзюбу и Смольникова»

Гладилин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом»
Руслан Минаев
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом».

«Для Дзюбы это хороший вариант. Как игрок он способен помочь команде. Если он будет в хорошей форме, то принесет пользу. Будет ли он играть в основе? Об этом наверняка Артем говорил с руководством клуба и тренерским штабом.

[Смольников] тоже квалифицированный футболист. Эти игроки приходят в статусе свободного агента, клуб не будет платить за них деньги, это уже плюс для «Локомотива». Команда в этом сезоне уже не будет бороться за медали, их задача — не вылететь. Вероятно, руководство «Локомотива» опасается попадания в первую лигу, поэтому и подписывают Дзюбу и Смольникова», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.

Источник: РБ Спорт
Артем Дзюба
Игорь Смольников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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