Гладилин: «Локомотив» боится попадания в первую лигу, поэтому и подписывает Дзюбу и Смольникова»

Гладилин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал новость о том, что Артем Дзюба и Игорь Смольников подпишут контракты с «Локомотивом».

«Для Дзюбы это хороший вариант. Как игрок он способен помочь команде. Если он будет в хорошей форме, то принесет пользу. Будет ли он играть в основе? Об этом наверняка Артем говорил с руководством клуба и тренерским штабом.

[Смольников] тоже квалифицированный футболист. Эти игроки приходят в статусе свободного агента, клуб не будет платить за них деньги, это уже плюс для «Локомотива». Команда в этом сезоне уже не будет бороться за медали, их задача — не вылететь. Вероятно, руководство «Локомотива» опасается попадания в первую лигу, поэтому и подписывают Дзюбу и Смольникова», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Отмечалось, что 34-летние игроки подпишут контракты до конца сезона с зарплатой 2,5 миллиона рублей в месяц.