Гладилин: «Соболев нужен в матче с «Ростовом»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин считает, что нападающий Александр Соболев должен сыграть в матче 15-го тура РПЛ с «Ростовом».

«Соболев нужен в матче с «Ростовом». У команды Карпина есть высокие центральные нападающие, с которыми надо бороться. Как построит игру Абаскаль, предсказать очень сложно. Ни один специалист не угадает стартовый состав красно-белых. Тренер ставит того, кого считает нужным», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ 26-летний Соболев провел 11 матчей за «Спартак», в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.