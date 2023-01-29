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Сегодня, 18:01

Кечинов: «Хотелось бы верить, что Мелешин — это будущее «Спартака»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру нападающего Павла Мелешина за красно-белых.

— Хотелось бы верить, что Мелешин — это будущее «Спартака», — сказал Кечинов «РБ Спорт». — Самое главное, чтобы тренер ему доверял и выпускал.

— Как оцените игру Мелешина за «Спартак»?

— Хороший футболист, нападающий. У него есть голевое чутье, скорость и головой хорошо играет. Все признаки футбольного таланта у Павла имеются.

В сезоне-2022/23 18-летний Мелешин провел 10 матчей за «Спартак» и забил 3 мяча.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-u-meleshina-est-futbol-ny-j-talant-nadeyus-e-to-budushhee-spartaka/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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