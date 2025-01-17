Кечинов — об Угальде: «Не думаю, что он все бросит сейчас и уедет, несмотря на интерес из Европы»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего Манфреда Угальде.

«Мне не верится, что он покинет команду зимой. Он стал ключевым футболистом «Спартака», лидером команды. Не думаю, что он все бросит сейчас и уедет, несмотря на интерес из Европы. Есть реальная возможность побороться за золотые медали. Захочет довести дело до конца. Он сейчас является лучшим форвардом лиги», — сказал Кечинов «СЭ».

22-летний Угальде присоединился к московскому клубу в январе 2024 года, его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 16 голов и отдал 3 результативных паса в 22 матчах за клуб. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллиона евро.

Дарик Агаларов