Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.

«Если честно, я еще не знаю, буду ли смотреть этот матч. По мне так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата, чем московское дерби. Не особо смотрю российский футбол.

Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Нападающие — зависимые люди от своей полузащиты. Кому больше создадут моментов, тот в итоге и будет лучшим. Конечно, они разные, но мне больше нравятся те нападающие, которые играют низом, через пас», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.