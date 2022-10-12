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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА в 13-м туре РПЛ.
«Если честно, я еще не знаю, буду ли смотреть этот матч. По мне так лучше посмотреть матч итальянского чемпионата, чем московское дерби. Не особо смотрю российский футбол.
Кто сейчас в лучшей форме — Соболев или Чалов? Нападающие — зависимые люди от своей полузащиты. Кому больше создадут моментов, тот в итоге и будет лучшим. Конечно, они разные, но мне больше нравятся те нападающие, которые играют низом, через пас», — цитирует Гаврилова «РБ Спорт».
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. После 12 туров чемпионата России-2022/23 армейцы занимают четвертое место с 24 очками, а красно-белые идут на третьем месте с 25 очками.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования