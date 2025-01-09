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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 12:48

Кечинов: «Сначала «Спартаку» надо выиграть золото, а потом думать о продаже Угальде»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, нужно ли красно-белым постараться сохранить нападающего Манфреда Угальде как минимум до лета.

«У «Спартака» есть конкретные задачи — борьба за золотые медали. Поэтому сначала надо этого добиться, а потом уже можно думать о продаже, в случае поступления действительно интересного предложения, и за хорошие деньги. Кем его заменить, если он уйдет? Пока я не вижу замены Угальде. Николсон — это игрок не того уровня. Он не для борьбы за золотые медали. Виллиан Жозе — тоже пока непонятное приобретение», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Ранее появилась информация об интересе к Угальде со стороны «ПСЖ».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе 2024 года. Контракт 22-летнего футболиста с московской командой рассчитан до лета 2028-го.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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Валерий Кечинов
Манфред Угальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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