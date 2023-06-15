Масалитин: «По стилю Медина подходит «Спартаку»

Масалитин высказался о возможном трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак»

Бывший футболист Валерий Масалитин высказался о возможном трансфере Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Мне кажется, это вброс. Маловероятно, что этот трансфер произойдет. По стилю он подходит «Спартаку», Медина техничный. Хесус немного сыграл за ЦСКА. Во главе угла может стоять финансовый вопрос. Если Медине предложили хорошие деньги, то что здесь такого? Тем более мы знаем, что ЦСКА испытывает финансовые трудности», — приводит слова Масалитина портал «РБ Спорт».

Ранее агент Медины Ренато Биттар в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.