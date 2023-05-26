Быстров: «Факел» демонстрирует футбол «всей душой», за них хочется переживать»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал для «СЭ» работу Вадима Евсеева на посту главного тренера «Факела».

«Мне симпатичен «Факел». Но нельзя говорить, что Евсеев изменил команду за три недели. Он мог выдвинуть свои требования. «Факел» демонстрирует футбол «всей душой», у них много болельщиков, за них хочется переживать. В отличие от других команд, которые находятся в зоне стыковых матчей», — сказал Быстров «СЭ».

«Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 27 очков.