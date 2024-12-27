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Сегодня, 17:08

Экс-футболист Быстров: «В России в сто раз лучше, чем в Дубае»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров оценил условия в ОАЭ после возвращения из Дубая на родину.

«Я уже вернулся из Дубая в Россию. Могу сказать так: в России лучше. Чем? Всем, в сто раз. В России жить в два раза дешевле, чем в Дубае», — цитирует Быстрова Sport24.

По словам экс-футболиста, в столицу ОАЭ он ездил «просто отдохнуть и позагорать».

40-летний Быстров является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. На клубном уровне он выступал за «Зенит», «Спартак», «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник стал двукратным чемпионом России. Быстров завершил игровую карьеру в 2018 году.

Источник: Sport24
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Владимир Быстров
Футбол
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