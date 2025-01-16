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Сегодня, 21:15

Гранат: «В скором времени соскучусь по матчам РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Владимир Гранат поделился мнением о том, в чем заключается прелесть РПЛ.

«В чем прелесть РПЛ? Наверное, в интриге. Потому что сейчас не только «Зенит» является явным фаворитом на чемпионство, есть конкуренция среди лидеров. Соскучился ли я по матчам РПЛ? Слава богу есть другие чемпионаты и Лига чемпионов, но, думаю, в скором времени соскучусь», — цитирует Граната «РБ Спорт».

После 18 туров в чемпионате России лидирует «Краснодар» с 39 очками. На втором месте располагается «Зенит» (39), который уступает «быкам» по дополнительным показателям. Тройку замыкает «Спартак» (37).

Источник: РБ Спорт
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Владимир Гранат
Футбол
РПЛ
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