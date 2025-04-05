Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 апреля, 21:00

Радимов: «Почему никто из судей не решил перепроверить гол «Локомотива»?»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 23-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Локомотивом» (1:1).

— Немного жаль, что матч с такой вывеской не показал себя во всей красе. «Локомотив» после прошлого матча с «Крыльями» решил сыграть с низким блоком в обороне, позволяя себе эпизодами чересчур грубую игру. Артем Чистяков долго прощал Максима Ненахова, показав ему желтую карточку лишь на 32-й минуте встречи. Понятно, что судья хотел дать обеим командам возможность бороться, не бояться идти в контакт, но мы не увидели много справедливых «горчичников» — например, Воробьеву и Эраковичу. Зато не постеснялся удалить Педро в течение 10 минут.

Помимо этого, остается небольшой вопрос к моменту со взятием ворот «Зенита». После ввода мяча Латышонка на Вендела Баринов быстро сориентировался и, недолго думая, двумя ногами вкатился в бразильца, успел сыграть в мяч и подарил голевой эпизод Батракову. Но учитывая, как Вендел валялся на поле после этого момента, вызывает вопрос — почему никто из судей не решил перепроверить гол. Я не говорю о том, было нарушение или нет. Я лишь хочу, чтобы судьи где-то лишний раз перепроверяли себя, устраняя на корню даже малейший шанс своей ошибки.

«Зенит» с 47 очками остается на втором месте в РПЛ. «Локомотив» заработал 41 балл и по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41), поднявшись на пятую строчку в турнирной таблице.

91
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета РПЛ, 23-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
«Локомотив»: «Больше болельщиков, чем на матч с «Зенитом», приходило еще в 2019 году — на игру ЛЧ с «Байером»
Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в матче с «Оренбургом»
Форвард «Оренбурга» Сахархизан дисквалифицирован на два матча
Сутормин дисквалифицирован на две игры после удаления в матче со «Спартаком»
«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за выход тренеров на поле в матче с «Ростовом»
«Локомотив» оштрафован на 30 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес «Зенита»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя