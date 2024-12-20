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Сегодня, 11:20

Радимов: «Конкуренция в составе вышла «Зениту» боком»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, почему петербуржцы после яркого старта не сумели пройти первый этап чемпионата без проблем.

«Давайте вспомним, сколько человек говорили, что «Зениту» можно вешать золотые медали, что они вне конкуренции... Девяносто процентов такое говорили. Ну, по той игре, которую демонстрировал «Зенит», и по тому, как легко он расправился с «Краснодаром» в Суперкубке и со всеми остальными, ну, наверное, это было резонно. Что потом пошло не так? Глушенков так и не набрал ту форму, которая была у него в начале. Вендел после той травмы тоже не восстановился до конца. И сама конкуренция, мне кажется, что на каждое место по два игрока, когда ты так и не определился со стартовым составом, особенно в линии атаки, выходит боком», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» с 39 очками располагается на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Источник: РБ Спорт
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Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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