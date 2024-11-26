Сегодня, 12:49
Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов предположил, что помешало «Локомотиву» до конца побороться со «Спартаком» в дерби при счете 3:2 в пользу соперника.
Игра команд в рамках 16-го тура РПЛ прошла 23 ноября и завершилась победой красно-белых (5:2).
«Локомотив» вообще перестроился в авантюру, которая давно забыта — на схему 4-2-4, которую играли в 60-х годах. Надо было забивать. Слева играл Салтыков, по-моему, справа Пиняев, а впереди играли Сарвели и Сулейманов. И в середине поля остались только, получается, Батраков и Баринов. Ну, то есть, такая игра в авантюру, и сначала-то она принесла плоды. Но в этот момент, когда 3:2 стало, более опытные футболисты или тренер должны были сказать, что ни в коем случае нельзя сейчас сбивать темп игры. Но получилось, что сначала на бровке Сулейманов вкатился в Бабича, абсолютно ненужный фол, желтая карточка. И минуты две прошло, пока Бабич встал. Проходит еще минута игры, Батраков на кого-то обиделся жестко в стыке, еще пара минут, еще врачи выходят на поле...» — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.
После 16 туров «Локомотив» с 34 очками идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» (31) располагается на строчку ниже.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)