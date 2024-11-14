Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:04

Жирков: «Пока не вижу себя главным тренером»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков рассказал «СЭ» об обучении на тренерскую лицензию в академии РФС.

«У меня заканчивается обучение на тренерскую лицензию, надеюсь, благополучно. Побывал на стажировке в ЦСКА, пообщался с тренером и посмотрел процесс. Нравится ли работа тренера? Я был во многих командах, видел, как работают разные специалисты. Но пока не вижу себя главным тренером», — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил игровую карьеру в феврале 2023 года в возрасте 39 лет. Он выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки».

С конца августа 2023 года Жирков проходит курсы в академии РФС для получения тренерской лицензии.

Юрий Жирков
Футбол

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Европа не сможет заменить российский СПГ американским. И вот почему
За что Амарала уволили из «Спартака»
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
В Минстрое подтвердили планируемые изменения в ЖК по неузаконенной перепланировке
«Спартак» проиграл «Динамо» в матче памяти Федора Черенкова
Раньери заявил в возвращении в «Рому»
Сегодня
Вчера
Неделя