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Сегодня, 12:02

Радченко назвал политическими украинские санкции в отношении Тимощука

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о санкциях в отношении тренера питерцев Анатолия Тимощука, введеных против него президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы понимаем, что санкции от Зеленского, которые коснулись Тимощука, — это просто политические моменты. Анатолий — большой профессионал и сделал много для нашего и украинского футбола. Да, прежде всего обидно, что он был капитаном сборной Украины, а теперь Зеленский наложил такие санкции против него. Его лишили всех титулов, это неправильно. Я всегда говорил, что политику и спорт связывать нельзя.

Будет ли оказана Тимощуку поддержка со стороны клуба и болельщиков? Его и раньше все поддерживали, не надо мешать ничего. Нужно сосредоточиться на футболе. Все понимают, что Анатолия всегда будут поддерживать болельщики, он много сделал для «Зенита». Можно развешивать всякие баннеры, но это не главное, все все понимают», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Ранее Зеленский ввел санкции против более чем 100 деятелей спорта и культуры, в числе которых оказался и Тимощук. Экс-полузащитник «Шахтера» и «Баварии» провел в составе сборной Украины 144 матча и забил 4 гола.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-sankcii-ot-zelenskogo-v-otnoshenii-timoshuka-prosto-politicheskie-momenty-218551/
Анатолий Тимощук
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