Радченко: «Ростов» может цеплять «Зенит» и даже бороться за второе место в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко отреагировал на победу команды над «Ростовом» (3:1) в 11-м туре РПЛ.

«Победа «Зенита» над «Ростовом была ожидаема. В этом сезоне петербуржцы показывают, что они могут играть суперважные матчи и подходить к ним с правильными настроем. Победа «Зенита» сегодня заслуженна.

«Ростов» может цеплять такую команду как «Зенит» и даже бороться за второе место в РПЛ. У Карпина очень хорошая команда. Если она будет продолжать играть этот сезон так же стабильно, то поборется за самые высокие места", — сказал Радченко Metaratings.ru.

После 11 туров РПЛ «Зенит» является единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 29 очков.