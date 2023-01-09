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Сегодня, 12:28

Радченко считает, что Малком может стать лучшим бомбардиром РПЛ

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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко спрогнозировал результаты второй половины сезона РПЛ.

«Не думаю, что во второй половине сезона РПЛ что-то кардинально изменится по сравнению с первой частью чемпионата. Пока нет большого трансферного ажиотажа, громких покупок я не вижу. Да, приобретения есть, но они не такие огромные. Будет интересно, как команды подготовятся к следующей части сезона после чемпионата мира.

В гонке бомбардиров могут быть изменения, но не думаю, что какие-то сюрпризы будут. Не вижу, кто может выстрелить во второй части сезона. «Зенит» играет хорошо в атаку, много забивает. Можно предложить, что это продолжится. Если Малкома не будут снова мучить какие-то микротравмы, то он может присоединиться к гонке бомбардиров и стать лучшим», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 42 очками. Второе место занимает «Спартак» — 36 очков. Третий — «Ростов» с 35 очками.

В этом сезоне Малком провел за «Зенит» в РПЛ 17 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

Лидируют в гонке бомбардиров новичок «Крыльев Советов» Владимир Сычевой и форвард «Спартака» Квинси Промес — по 14 голов.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-malkom-mozhet-stat-luchshim-bombardirom-sezona-v-rpl-218550/
Дмитрий Радченко
Малком Филипе (Малком)
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