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Лепехин оценил дебют Ренана за «Зенит» в матче против «Пари НН»

Галина Глазко
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин оценил дебют 19-летнего защитника Роберта Ренана за сине-бело-голубых в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

«Можно занести игру в актив Ренану. Первый матч за «Зенит», молодой парень. В таком возрасте сложно играть на этой позиции. На мой взгляд, достойно выглядел. Чтобы дать полноценную оценку игроку, тем более из Бразилии, нужно отталкиваться от того, как действовал соперник. «Пари НН» никаких проблем «Зениту» не создал, в том числе благодаря защитнику из Бразилии», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

19-летний бразильский защитник присоединился к футболистам «Зенита» в конце февраля.

3 марта стало известно, что Ренан был вызван в состав сборной Бразиии на учебно-тренировочный сбор.

В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-trudno-otsenit-vozmozhnosti-renana-pari-nn-ne-sozdal-nikakih-problem-zenitu/
Константин Лепехин
ФК Зенит
Роберт Ренан
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