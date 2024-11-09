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Сегодня, 11:20

Лепехин: «Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин предположил, будет ли у нападающего Артема Дзюбы дополнительная мотивация в предстоящем матче «Акрона» против «Спартака».

«Мы привыкли, что «Спартак» с провинциальными командами всегда считается фаворитом, но не всегда выигрывает. Это матч середняков, исходя из таблицы. Дополнительная мотивация Дзюбы на «Спартак»? То, что он вернулся в РПЛ, уже говорит о его мотивации. Он делает это не ради денег, а просто хочет играть, чувствует силы. Но выше головы не прыгнешь, возраст берет свое. Дзюба — взрослый парень и не будет высказывать ничего негативного, если забьет гол. Все-таки, «Спартак» — это его родной клуб и было бы неправильно говорить что-то негативное. Если будет какая-то шутка, то тут не удивлюсь. Но думаю, все будет рамках приличия», — цитирует Лепехина Legalbet.

Матч «Акрона» и «Спартака» в 15-м туре РПЛ пройдет в Москве 10 ноября. Начало игры — в 15.15 по местному времени.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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