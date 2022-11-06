Лепехин: «Зенит» в любом случае должен был рано или поздно проиграть»

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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ.
«Проиграли наконец-то (смеется). Пропустили очень быстро — конечно, было трудно отыграться. Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно даже по теории вероятности. Это было бы очень большой удачей для «Зенита». Поражение в любом случае должно было случится. «Торпедо» тоже команда боевая, посмотрим на следующую игру. Не думаю, что «Зенит» допустит две осечки подряд», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».
«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» с 26 очками занимает пятую строчку.
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