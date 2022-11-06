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Сегодня, 12:45

Лепехин: «Зенит» в любом случае должен был рано или поздно проиграть»

Лепехин прокомментировал поражение «Зенита» от «Ахмата»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Ахмата» (1:2) в 16-м туре РПЛ.

«Проиграли наконец-то (смеется). Пропустили очень быстро — конечно, было трудно отыграться. Пройти весь чемпионат без поражений очень сложно даже по теории вероятности. Это было бы очень большой удачей для «Зенита». Поражение в любом случае должно было случится. «Торпедо» тоже команда боевая, посмотрим на следующую игру. Не думаю, что «Зенит» допустит две осечки подряд», — приводит слова Лепехина «РБ Спорт».

«Зенит» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. Команда сохраняет первое место в турнирной таблице, имея 39 очков. «Ахмат» с 26 очками занимает пятую строчку.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/konstantin-lepehin-zenit-v-lyubom-sluchae-dolzhen-by-l-rano-ili-pozdno-proigrat/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0.4099626448

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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