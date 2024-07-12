Желудков: «Зенит» не является фаворитом Суперкубка»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России, в котором питерцы встретятся с «Краснодаром».

«Зенит» не является фаворитом Суперкубка. Это начало сезона, и после трансферов пока не известно, в каком состоянии клубы. На бумаге, на мой взгляд, сейчас команды равные. Они провели недолгие сборы, сыграли несколько таймов, а за такое время нельзя наладить какие-то отношения.

«Зенит» постепенно будет подводить новичков в состав, и не по Суперкубку нужно делать выводы. А «Краснодар» взял Смолова и Газинского — это уже два сбитых летчика, а не усиление», — цитирует Желудкова Metaratings.ru.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 июля, на «Волгоград Арене». Начало матча — в 20.30 мск.