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Сегодня, 07:15

Зырянов — об Адвокате: «У него обойма из 13-14 футболистов, которым безгранично доверяет. Ротация минимальная»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Константин Зырянов (слева) и Дик Адвокат.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов в интервью «СЭ» рассказал о бывшем тренере сине-бело-голубых голландце Дике Адвокате.

— В чем Адвокат как тренер хорош, а в чем объективно слаб?

— Мне нравилось, что у Дика все четко, строго и в то же время нет чрезмерного давления на команду. А минусы... Вот есть у него обойма из 13-14 футболистов, которым безгранично доверяет, — они и выходят на поле. Ротация минимальная. Когда матчи раз в неделю — это нормально. Но если два года играешь в режиме нон-стоп — как «Зенит» в 2007-м и 2008-м, — усталость накапливается. В какой-то момент становится очень тяжело.

— На этом в «Зените» Адвокат и обжегся?

— Да. В 2009-м, когда его сняли, в чемпионате мы шли во второй пятерке. Уже с Давыдовым, ставшим «и. о.», в Лигу Европы не попали. В Португалии с «Насьоналом» при равной игре получили 3:4. В одном из голов поучаствовал Печник. Помните такого футболиста?

— Разумеется.

— Словенец, который в Москве нашей сборной забил «похоронный» гол. На ответный матч с «Насьоналом» прилетел прощаться Адвокат, вокруг поля его катали на машине. Мы спокойно вели 1:0, доминировали. Вдруг на 89-й — аут, наш вратарь ошибается — и все: 1:1.

— Удар?

— Да еще вопрос — нужна ли нам была та Лига Европы? Болельщикам-то хотелось, это ясно. Но в чемпионате мы точно выдали бы бездарный сезон. А так — за бронзу зацепились. «Доехали» в последнем туре, обыграв «Спартак» в Петербурге 2:1.

Константин Зырянов (слева) и&nbsp;Андрей Аршавин. Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»

Константин Зырянов
Футбол
ФК Зенит
Дик Адвокат
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