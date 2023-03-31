Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:45

Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал о советах Хиддинка

Юрий Голышак
Обозреватель
Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор «Анжи» Айваз Казиахмедов в интервью «СЭ» рассказал о том, что ему советовал бывший главный тренер махачкалинского клуба Гус Хиддинк.

— Я только приступил к работе, отправился на первый сбор в Австрию. Мне как директору клуба выдали спортивную экипировку. Инициалы, логотип «Анжи», все как положено. Там встретился с Хиддинком, с которым был знаком прежде.

— Откуда?

— По сборной, по «Челси».

— ???

— Я же работал в Национальной академии футбола вице-президентом. А Хиддинк — у Романа Аркадьевича в «Челси». В клубе с ним встречались. А когда Гус работал в нашей сборной, я трудился в «Русском доме» от РФС. В Зальцбурге. Так вот, приезжаю на сбор, Хиддинк меня тепло встретил. Вдруг присмотрелся: «Знаешь, сними вот этот спортивный костюм. Обязательно!» Я оцепенел — а он продолжает: «Тебе не надо это носить! Надень лучше джинсы, рубашку, галстук, если хочешь. Но в спортивном тебе ходить нельзя, ты босс, а не футболист...» Меня это поразило!

— Все правильно сказал.

— Разумеется. Босс должен отличаться. Вообще Гус веселый. Вот кто любил хохмы-то! Это он ввел — если приходит новый человек в команду, должен встать на стул и спеть что-то на своем языке. Но на каком бы языке люди ни пели — ярче всех выступил Андрей Ещенко. Просто отличился на этом стуле, ребята умирали со смеху.

— Кто-то из футболистов говорил: «Гус в «Анжи» нас вообще не тренировал».

— Да бросьте...

Жозе Моуринью. «Чему я вас могу научить?» — поразился Моуринью"

Футбол
ФК Анжи
Айваз Казиахмедов
Гус Хиддинк
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший гендиректор «Анжи» Казиахмедов рассказал, как Это'О раздавал деньги студентам

Стал известен размер бюджета «Спартака»